Шанхайский ученый Филипп Хайтович, который занимается вычислительной биологией, рассказал, почему человеческий мозг пугают нагрузки и изменения в жизни. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».

Ученые сообщают, что мозг взрослого человека очень сопротивляется любым переменам и не любит тренировки, которые нужны для его развития и поддержания в хорошем состоянии. Как сообщает Хайтович, есть разные объяснения этому явлению. Но, по его мнению, все дело в том, что у мозга есть задача — обеспечить адекватное взаимодействие человека с миром.

— Адекватное — это значит, что человеку ничто не угрожает, его никто не убивает, человеку есть где жить и так далее. А любое изменение может привести к ухудшению ситуации, — пояснил ученый, который также является представителем Сколковского института науки и технологий (SkolTech).

Ученый также отметил, что если у человека нет причин беспокоиться, он не чувствует опасности, то ситуация не меняется в худшую сторону.