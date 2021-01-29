Член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у 17% переболевших коронавирусной инфекцией не обнаруживаются антитела к заболеванию. Подробнее рассказывает Nation News.

У некоторых людей, в особенности тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, организм не реагирует и не выделяет антитела. По мнению специалистов, это происходит в силу генетических мутаций.

Часто бессимптомное или легкое течение коронавирусной болезни говорит о том, что доза инфицирования низкая. И то, что в организме есть антитела, может не зафиксироваться, так как их уровень намного ниже, чем порог чувствительности теста. Горелов рассказал об этом на пресс-конференции на тему вакцинации от коронавируса.

— В большинстве случаев так и получается, что если нет симптомов, то нет и реакции иммунного ответа, иммунитет молчит, — рассказывает врач-инфекционист Анна Баландина.

Эксперты уверены, что всегда есть вероятность повторного заражения — исследования и практика уже это подтверждали. Вакцинироваться нужно как здоровым людям, так и уже переболевшим пациентам.