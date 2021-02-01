Автору и исполнителю Юрию Лозе исполняется 67 лет. В разговоре с Nation News певец Прохор Шаляпин поздравил композитора с днем рождения и пожелал ему новых хороших песен.

— Поздравляю, как быстро время пролетело. Еще недавно, в детстве, я слушал песню «Плот» и мне казалось, что Юрий Лоза будет вечно молодой, а тут раз и 67 лет, — сказал финалист шестого сезона «Фабрики звезд».

Не так давно между Лозой и Шаляпиным случился конфликт. В интервью композитор сообщил, что «Прохор никто и звать его никак». Певец ответил, что Лоза сам «никто», а его «плот» уплыл уже много лет назад. Но несмотря ни на что конфликт был разрешен, а Прохор Шаляпин в такой важный день для Юрия Лозы пожелал ему здоровья.

— Я поздравляю его, дядька он хороший, иногда говорит дельные вещи. Желаю ему крепкого здоровья и написать новые интересные песни, — сказал Шаляпин.

Поздравил с праздником Юрия Лозу и его друг, актер Станислав Садальский. Он назвал певца потрясающим человеком, достойным.

— Обожаю, потрясающий человек. Мало кто имеет собственное мнение. Некоторые, поджав хвост, сидят и молчат, а он нет. Надо дружить с такими людьми, как Юрий Лоза, потому что он не боится идти на конфликт. Если с вами что-то случится, Лоза за вас заступится, а молчуны отмолчатся. Все календари врут, ему не 67, а 27 лет, потому что он молодой, озорной и достойный. Юрочку с праздником, — заявил актер.