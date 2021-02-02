Российская актриса театра и кино Кристина Асмус разместила в Instagram видео, на котором она поет песню Наташи Королевой «Маленькая страна». Подробнее в материале Nation News.

Актриса сериала «Интерны» и триллера «Текст» Кристина Асмус запела после развода с Гариком Харламовым. В своем видео в Stories она рассказала, что опоздала на репетицию, а все артисты, опоздавшие и пришедшие не вовремя, обязаны «отработать», спев песню.

«Скажи мне свой репертуар, и я скажу, кто ты», — написала Асмус.

Многим поклонникам актрисы понравилось, как она исполнила хит. Другие же восприняли это как попытку подражать Ольге Бузовой и Анастасии Решетовой, а также ведущей Алене Водонаевой.

«Кристина, ты очень хорошая девушка. Ты прелесть», — заметил подписчик.

«У вас отличный голос, но сейчас не поет разве что только ленивый. И Решетова, и Водонаева, и Бузова», — написала еще одна пользовательница.

Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым осенью прошлого года. Она рассказала, что счастлива после развода, потому что теперь у нее много времени на творчество. Она активно снимается в кино и задействована в спектаклях в театре Ермоловой в Москве.