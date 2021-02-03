Телеведущая и певица Ольга Бузова рискует лишиться зрения. На 35-летнем юбилее звезде напомнили о ее серьезном заболевании. Подробнее рассказывает Nation News.

Недавно Бузова отметила свой 35-й день рождения. Артистка не пожалела средств на организацию празднества. Столы были переполнены деликатесами и необычными блюдами, включая черную икру. Но во время шикарного праздника всплыли тревожные подробности о здоровье звезды.

Юморист и шоумен Гарик Мартиросян произнося тост имениннице признался, что завидует молодой певице. По его заявлению, она притягивает людей своей харизмой.

«Ты притягиваешь своей харизмой, как магнит. Я, допустим, пою лучше, чем ты. Но кто я? У меня нет концертов, а у тебя есть!» — сказал шоумен.

Также Мартиросян рассказал, что у него астигматизм. Это заставило Ольгу разоткровенничаться. Она рассказала, что с детства у нее плохое зрение. Сейчас у нее близорукость — минус семь. Ей нужна операция, но она боится обращаться к врачам за помощью. Медики не гарантируют ей выздоровление, и после операции она вообще может лишиться зрения.