В беседе с ФАН мама певицы Жанны Фриске Ольга Фриске рассказала, что они с мужем не видели внука уже несколько лет. Мальчик, которого зовут Платон, живет с бывшем мужем певицы теле- и радиоведущим Дмитрием Шепелевым.

Родители артистки не знали, что бывший зять Дмитрий Шепелев со своей новой супругой Екатериной Тулуповой ждут ребенка. Это будет третий малыш в семье. Дети Платон и Лада остались у них от предыдущих браков.

— Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается. Я только рада за них, — сказала Ольга Фриске.

Семья Фриске ничего не знала о сложностях Дмитрия Шепелева с работой. Недавно начавшееся шоу на ТНТ «Ты как я» на данный момент перестали снимать. Не получилось у ведущего попасть и в другой проект.

— Я не знаю о его проблемах. Он нас не извещает об этом, — отметила Ольга Фриске.

Ольга добавила, что Дмитрий сам не выходит на связь и не позволяет им общаться с родным внуком.

— Мы не видим ребенка с тех пор, как ему было два с половиной года. Я не хочу его судить. Я не знаю, в каких условиях живет внук, не вижу ребенка, не знаю, как он себя чувствует, как учится. Я вообще ничего не знаю о нем, — сообщила собеседница.

Мама певицы рассказала, в чем именно, по ее мнению, заключается самая большая проблема в сложившейся ситуации.

— В нашем государстве почему-то опекунство стоит на стороне человека из другого государства. Почему? Вот что мне непонятно. Бабушка и дедушка не видят родного внука, и за нас никто не воюет. Мы совершенно не нужны в этом государстве. Я бы хотела общения с родным внуком. Хотя бы увидеть ребенка. Он его полностью изолировал от нас, — посетовала мама певицы.