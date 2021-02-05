Звездный диетолог Римма Мойсенко рассказала, что если полностью изменить пищевые привычки и поменять круг общения, то это может помочь человеку сохранить результат похудения и не набрать снова лишние килограммы. Подробнее рассказывает ФАН.

Процесс похудения — это не просто какой-то не долгосрочный процесс, это полноценный образ жизни. Чтобы соблюдать его нужно поменять свой круг общения. Человеку, которые принял решение бороться с лишними килограммами, нужно перестать взаимодействовать с теми, кто уделяет еде особое значение, есть неправильную и вредную еду, а также все время зовет в ресторан.

— Необходимо поменять не только пищевое поведение. Свой образ жизни и мыслей менять, увидеть себя в другом весе, форме, это другая часть жизни, которая уже богата эмоциями, контактами, впечатлениями, встречами, это тоже вознаграждение, — отметила она.

Диетолог отметила, что люди, которые не понимают желание близкого сбросить лишний вес и предлагают ему съесть конфету или пиццу просто завидуют ему. Нужно искать новых людей, которые буду единомышленниками и будут поддерживать.

— Нужно питаться новыми эмоциями, найти себе кумира, который это сделал, поддерживает этот вес на протяжении уже нескольких лет, нужно искать такого кумира, и, возможно, нужно менять работу, — рассказала Мойсенко.