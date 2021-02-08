Заслуженный художник Р Ф Никас Сафронов откровенно рассказал о том, где будет находиться место его последнего упокоения после смерти. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись». Подробнее рассказывает Nation News.

Никас Сафронов сообщил, что подумал об этом вопросе заблаговременно: художник создал склеп под Ульяновском, в котором, как он отметил, найдется место и для родственников. Сафронов уточнил, что уже набросал эскиз своего надгробия.

— Я уже набросал эскиз своего надгробия. Наш семейный склеп — это небольшая часовня под Ульяновском, — рассказал Сафронов. — Я возвел его когда-то в честь своей матери. Мои родители схоронены в этом склепе. Там же лежит мой старший брат, который погиб.

Часовня по прошествии лет нуждается в обслуживании, рассказал художник. Он уточнил, что в негодность пришла плитка. Артист отметил, что привел в порядок и другие свои дела — Сафронов составил завещание, в котором, по его словам, не обидел ни одного из своих наследников.