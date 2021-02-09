Певица и телеведущая Ольга Бузова побывала в академии фигурного катания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где они обсудили совместный проект. Подробнее рассказывает Nation News.

В своем аккаунте Instagram спортсмен разместил фото с певицей. Бузова с Плющенко и его жена музыкальный продюсер Яна Рудковская позировали стоя на льду. Фото фигурист подписал, назвал артистку своим новым «Ангелом Плющенко», намекая. Что звезда вошла в состав академии.

«Олечка Бузова наш новый Ангел Плющенко», — написал он.

Бузова у себя в блоге сообщила, что они с Плющенко готовят новый ледовый проект. Что это будет пока неизвестно. Фанаты с нетерпением ждут анонса события.

«Оля ты снова будешь на льду?»;

«Классно было бы увидеть тебя на льду с Димой, ваши номера незабываемы!»;

«Что-то бомбическое будет!» — написали в комментариях.

Недавно Ольга Бузова приняла участие в программе «Ледниковый период». За небольшой срок она смогла не только встать на коньки, но и делать сложные поддержки. Многие зрители оценили ее старания и отметили, что у нее есть большой потенциал.