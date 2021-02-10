Российский телеведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов встретил свою третью жену, актрису Ольгу Погодину, на съемках своего фильма. Подробнее в материале Nation News.

Погодину до сих пор считают виноватой в разводе Пиманова со своей второй женой Валентиной Ждановой, с которой он встретился на телевидении в начале 90-х. Они прожили в браке около 20 лет и вместе прошли немало испытаний. Но вот съемки фильма «Три дня в Одессе» стали для них роковыми. Погодина играла главную роль в фильме, и утверждал ее не только Пиманов, но и его супруга Валентина.

По словам Валентины, на съемочной площадке у нее сложились приятельские отношения с Погодиной. Сама актриса в программе «Судьба человека» утверждала, что долгое время они с режиссером были хорошими приятелями и просто общались. Но дружеские отношения переросли в глубокие чувства.

Пиманов развелся с Валентиной и ушел к актрисе, которая младше его на 15 лет. Пара долгое время скрывала свой роман. Сообщения о тайной свадьбе Пиманова и Погодиной произвели эффект разорвавшейся бомбы. В глазах общественности артистка выглядела разлучницей.

— Всё произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь мы друг друга и любили, — оправдывалась актриса.

Несмотря на это, Пиманов сохранил теплые отношения с экс-супругой: так, режиссер был первым, кому Валентина позвонила, когда умерла ее мама.