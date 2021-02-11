Совсем скоро наступит самый романтичный праздник в мире — День святого Валентина. В основном большая часть россиян ждет традиционные подарки, конфеты и цветы, но есть и те, кто хотел бы получить нечто большее. Подробнее рассказывает Nation News.

Сервис доставки «СберМаркет» вместе с исследовательской компанией ResearchMe сделали опрос среди российских граждан с целью определить, чего они ждут на День всех влюбленных в качестве подарка.

В исследовании приняли участие более 1,7 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. По результатам опроса почти половина мужчин (47%) ждут от возлюбленной вкусный ужин. Немного меньшее количество мужчин (43%) хотят получить сладкий подарок. На третьем месте стоит желание получить в подарок какую-нибудь технику, за это проголосовало 38% респондентов.

У женщин в ожиданиях значатся более романтичные подарки. Больше половины (65%) согласны получить традиционные конфеты и цветы, 49% хотели бы отметить праздник в ресторане или кафе. Домашний ужин в исполнении избранника хотели бы получить 35% женщин.

Также из исследования стало понятно, что 15% женщин и 11% мужчин не хотели бы встретить праздник по-крупному и поехать в путешествие. Более 40% женщин считают, что их партнер расстроится, если ничего не получит в подарок. Но всего лишь 33% мужчин согласились с тем, что отсутствие подарка испортило бы им праздник.