Участник группы Little Big Антон Лиссов сообщил как помог женщине с ребенком в страшном происшествии. К нему ночью обратилась соседка и умоляла о помощи. Ей с ребенком угрожал мужчина, вооруженный ножом. Подробнее рассказывает Nation News.

В своем аккаунте в Instagram участник поп-группы Little Big Антон Лиссов разместил публикацию в сторис где рассказал о необычном происшествии из своей жизни.

Он помог соседке с ребенком спастись от нападения. Лиссов написал, что ночью к нему обратилась соседка с мольбой о помощи. Женщина рассказала, что в ее квартире находится мужчина, вооруженный ножом. Напуганная соседка сообщила, что жизни ее ребенка угрожают.

Лиссов рассказал подробно, как звонил в экстренную службу. По его словам, чтобы вызвать наряд, нужно постараться. После звонка в 112, сначала долго выясняют: кто потерпевший, кто нападающий, где все это происходит и как давно началось.

После подробных вопросов ему сказали ждать звонка от сотрудников правоохранительных органов. Лиссов ждал появления полиции порядка 20 минут. Подведя итоги, артист рассказал, что преступника увезли, женщина с ребенком спасены.