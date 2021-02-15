Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет ведет борьбу с раком. Также она страдает от психологических болезней, которые только усугубляют ее состояние. Об этом в беседе с Nation News рассказал рунический провидец Игорь Вечерский.

— У Анастасии Заворотнюк есть психологические, возможно, психические сложности, которые негативно отражаются на ее состоянии. Она хуже сопротивляется болезни и сложнее преодолевает этапы лечения. Эти проблемы могут спровоцировать осложнения в будущем, — сказал эксперт.

Вечерский также добавил, что сейчас состояние здоровья актрисы ухудшилось, большую роль в ее выздоровлении играют воля, любовь к жизни, силы природы.

— Течение заболевания носит переменчивый характер. Актрису ждет непростая борьба с болезнью, есть большая вероятность того, что ситуация обернется не в лучшую сторону. В ближайшей перспективе Заворотнюк переживет серьезные испытания. Ей не хватает какого-то важного человека рядом, который мог бы поддержать ее во время лечения, — отметил собеседник.

Вечерский уверен, что Заворотнюк нужно стационарное лечение и контроль медиков. Для нее также нежелательно постоянное нахождение в замкнутом пространстве.

— Амбулаторное лечение недостаточно эффективно, оно рискованно. Лечение, операции, которые очень дорого стоят, могут дать краткосрочный положительный результат, однако в перспективе болезнь не собирается отступать. В целом ситуация сложная, не предвещающая хороших результатов, — считает рунический провидец.

Победить болезнь Заворотнюк поможет не только лечение в медицинском учреждении, но и одновременная работа с эмоциональным и психологическим фоном. Для этого, по словам Вечерского, необходима помощь как профессионалов, так и близких людей.

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» была диагностирована глиобластома. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. В последний раз на публике Заворотнюк появилась в апреле 2019 года.

По словам соседей, актриса не выходит даже из дома. За последние несколько месяцев никто не видел, чтобы женщину выводили на свежий воздух.