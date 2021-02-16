Российский футболист Андрей Аршавин продолжает вести судебные разбирательства с бывшей женой Алисой Казьминой. Для спортсмена даже серьезная болезнь бывшей супруги не является сдерживающим фактором. Подробнее рассказывает Nation News.

Хотя спортивная карьера Аршавина уже давно в прошлом, но он все еще остается популярным в прессе. Дело касается его личной жизни: разводы, браки и скандалы. На данный момент спортсмен судится с Алисой Казьминой, на которой он был женат. Аршавин хочет, чтобы Казьмина и трое детей освободили его роскошный особняк под Петербургом.

Во время в брака с Алисой спортсмен оформил всё совместно нажитое имущество на свою маму Татьяну Аршавину. Теперь она выступила истцом в борьбе за выселение Алисы с тремя детьми. Заседания долгое время переносились из-за пандемии коронавируса, но в итоге суд удовлетворил иск матери футболиста.

Несмотря на это, Казьмина, которая сейчас болеет и борется с серьезным аутоиммунным заболеванием, не сдается. Ее адвокаты подали апелляцию. До середины марта суд обещает ее рассмотреть. Казьмина искренне надеялась, что Аршавин передумает и прекратит разбирательства, но спортсмен, видимо, решил довести дело до конца.