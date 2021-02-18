Известный актер России Александр Панкратов-Черный в разговоре с ФАН рассказал, какой магией обладали персонажи Андрея Мягкова, и поведал, какие у него были впечатления от совместной работы с актером над фильмом «Жестокий романс». Артист отметил, что Андрей Мягков был не только замечательным артистом, но и прекрасным человеком.

— Мягков был прекрасным, интеллигентнейшим человеком и замечательным артистом, — поделился собеседник ФАН. — Он очень трогательный человек.

По словам актера, зрители очень любили Мягкова, но при этом сострадали его персонажам.

— Всегда зрители сочувствовали персонажам, которых Андрей Васильевич создавал на экране. Он обладал чудесным сценическим, кинематографическим обаянием, — отметил артист. — И в жизни, и на экране у Андрея были такие же роли, каким он был: веселый, открытый.

Александр Панкратов-Черный снимался с Андреем Мягковым в известном фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Вспоминая о совместной работе над фильмом, актер подчеркнул высокий профессионализм Мягкова и его ответственный подход к актерскому делу. При этом народный артист сообщил, что исполнитель роли Карандышева вел довольно замкнутый образ жизни.

— Я с Мягковым столкнулся только на фильме «Жестокий романс», но у нас не было с ним откровенных бесед. У нас была своя компания, он никогда не участвовал в наших посиделках, вел очень замкнутый образ жизни. Андрей Васильевич очень ответственно относился к профессии, раньше всех приходил на грим, на костюм.