Популярная ведущая Ляйсан Утяшева показала свой новый образ в Stories Instagram. Она опубликовала снимок, на котором выглядит значительно старше, чем есть на самом деле. Подробнее рассказывает Nation News. Такое фото получилось благодаря новому фильтру, который появился в социальной сети. Применив его, Ляйсан смогла состарить себя и этим очень удивила поклонников.

На фотографии контур лица телеведущей стал нечетким, появились глубокие морщинки вокруг глаз и другие возрастные изменения. После резонанса в Сети Лейсан опубликовала этот же снимок, но уже без использования пугающего фильтра. На неотредактированной фотографии она выглядит привычно подтянутой и красивой.

После этого поклонники смогли объективно оценить «состарившуюся» телеведущую. Многие отметили, что даже с возрастными изменениями она в прекрасной форме.

«Если вы будете так выглядеть лет в 60, как на фото в сториз, то это прекрасно!»;

«Хорошо, что все это неправда. Но старушка из вас прикольная получилась», — отметили пользователи.

Ляйсан Утяшева никогда не скрывала, что тратит много сил и времени на уход за своей внешностью. Долгое время она соблюдает строгую диету и активно занимается в зале. Всем желающим отлично выглядеть супруга Павла Воли рекомендует питаться плотно в обеденное время и отказываться от вечернего приема пищи.