Большинство людей часто начинают принимать витамины без назначения врача, это может привести к нежелательным последствиям. Подробнее в материале Nation News.

Проблема становится популярной как раз в сложный период пандемии и перед наступлением весны, рассказала терапевт Наталья Уклеина.

Она рассказала, что популярностью у россиян пользуются витамин D и омега-3. И если омега не вызывает побочных эффектов, то с первым препаратом нужно быть внимательнее.

Омега-3 не может навредить организму, так что его можно пить постоянно. А вот витамин D обладает рядом «побочек».

— Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию, — пояснила Уклеина.

Передозировка проявляется кожным зудом, головной болью и тошнотой, рассказала терапевт Лариса Алексеева. Также витамин откладывается в печени, почках и сосудах. Безопасной дозой считается 600 МЕ. Также врач призвала не заниматься самолечением.