Есть ряд продуктов, которые перед приготовлением необходимо подвергать обработке соленым кипятком. Об этом говорится в публикации китайского издания Sohu. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».

Так сырое мясо рекомендуется заливать горячей водой, чтобы уничтожить бактерии, которые создают характерный запах. Маринованные и вяленые продукты, а также спаржу и сельдерей следует варить, чтобы снизить уровня нитритов. Термическая обработка бобовых поможет избежать проблем с пищеварением, рассказали исследователи из Китая.

Если пищу приготовить неправильно это может негативно сказаться на работе сердца. Большой урон организму наносят фастфуд и продукты промышленного производства, рассказала диетолог Нурия Дианова. Больше всего пользы кровеносной системе принесет сбалансированная пища с белками растительного происхождения.