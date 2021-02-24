Для семьи Регины Тодоренко и Влада Топалова стал испытанием на прочность их брака вопрос о воспитании сына. Подробнее в материале Nation News.

Семью телеведущей и певца считают одной из самых красивых и счастливых пар отечественного шоу-бизнеса. Видимо, такое впечатление складывается не только из-за их социальных сетей, которые наполнены совместными фото, показывающими семейную идиллию, но и по многочисленным шоу на телевидении. Семейная пара не раз участвовала в различных проектах.

Регина призналась, что еще год назад внутри семьи складывалась довольно нервозная обстановка. По ее словам, супруги не могли прийти к компромиссу по вопросам воспитания двухлетнего сына Майкла.

Телеведущая сообщила, что со временем поняла: нормально, когда у двух людей разные взгляды на этот вопрос. К подобному выводу ей удалось прийти после визитов к семейным психологам, изучения профильной литературы.

Сейчас все изменилось, отмечает Регина, они с Владом перестали бороться друг с другом, а выступают заодно. Она убеждена, что ребенку очень важно видеть единство родителей, их взаимную поддержку.