Популярный певец России и король эстрады Филипп Киркоров уже дважды переносит свои концерты в Кремлевском дворце. Это связано с санитарными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Подробнее в материале Nation News.

Изначально концерты Киркорова должны были пройти 28, 29, 30 апреля 2020 года. Но из-за пандемии концерты певца перенесли на начало марта 2021 года. В связи с тем, что в России всё еще действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, поп-король решил не рисковать здоровьем поклонников и своим и перенести концерты еще на год. Теперь выступления запланированы на 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

Но перенос шоу не отразился на планах певца участвовать в Евровидении-2021 в качестве наставника. Музыкальный конкурс в этом году пройдет в Нидерландах. Киркоров попал в международную команду молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко. По словам поп-короля, они уже готовят премьеру песни. В этом году организаторы конкурса отказались от привычного формата из-за пандемии коронавируса. Как в итоге пройдет Евровидение, станет понятно в ближайшее время.