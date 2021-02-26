25 февраля режиссеру Алексею Балабанову исполнилось бы 62 года. Ко дню рождения члена Европейской киноакадемии, сценариста и продюсера выпустили документально-игровое видеоэссе «Крылья» памяти Алексея Балабанова. Весточка от Кэт из фильма «Брат» к 25 февраля". Подробнее рассказывает Nation News.

Такой подарок в память о знаменитом режиссере, который скончался в 2013 году из-за острой сердечной недостаточности, подготовила актриса, исполнившая роль Кэт в культовой картине Балабанова «Брат» Мария Милютина. В роли режиссера выступила Анастасия Данканич-Маркова.

— Мы попытались передать нашу благодарность великому русскому режиссеру. Надеюсь, что у нас получилось, — сказала режиссер видео-эссе.

В поэтическом видеоролике памяти Алексея Балабанова актриса Мария Милютина прочла стихи Ильи Кормильцева, поэта, переводчика, одного из авторов текстов песен группы «Наутилус Помпилиус». Поэзия Кормильцева и музыка Вячеслава Бутусова вылились в знаковый альбом «Крылья», изданный в 1996 году. А в 1997 году песня «Крылья» стала саундтреком к фильму Алексея Балабанова «Брат».

— У «крыльев» нет однозначной трактовки, за ними скрывается обобщенный образ свободы, которую утратила героиня Кэт и ее поколение, — высказала свое мнение продюсер Катарина Середа.

Поиск Данилой Багровым, главным героем картины, диска с альбомом группы «Наутилус Помпилиус» и знакомство с героиней Кэт является не основной сюжетной линией киноленты, но эта второстепенная линия оказалась яркой, за их непосредственность зрители полюбили героев — Данилу и Кэт.

Главным героем сегодня, с которым Кэт — Мария Милютина продолжает вести внутренний диалог, выступил Петербург, где снималась картина «Брат».

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. С 1990 года он жил и работал в Петербурге, и именно с Северной столицей была теснее всего связана его жизнь.

— В эти морозные дни Питер выглядит иллюзорным. Город становится декорацией к фильму, но по сигналу «снято» все исчезнет, как туман над Невой. Памяти Алексея Балабанова посвящается это видеоэссе. Памяти, которая неотделима от Сергея Бодрова. Прогуляйтесь вместе со мной и Кэт по Питеру, — пишет Мария Милютина на своей странице в Instagram.

Как рассказала актриса Мария Милютина, Балабанов любил музыку Курехина. Поэтому вторую половину видеоэссе сопровождает «Воробьиная оратория» авангардного советского и русского композитора Сергея Курехина.

— Творчество Алексея Балабанова с самого раннего возраста резонировало с моим мировосприятием, а может, в какой-то степени и формировало его, поэтому предложение посвятить его памяти видеоэссе стало для меня настоящим подарком. Я не была знакома с Алексеем Октябриновичем лично, не успела… — выразила свои чувства режиссер Анастасия Данканич-Маркова.

В свой день рождения Алексей Балабанов любил начинать съемки нового фильма. Так было и с его последней кинолентой «Я тоже хочу», вышедшей в 2012 году. К сожалению, картина стала последней для режиссера.