Пресс-служба телеканала «Суббота!» сообщила, что развлекательные новости по будням будут вести Мария Миногарова и Наталья Ящук. Подробнее рассказывает ФАН.

Новый формат выйдет в эфир с первого дня весны. Телеведущие будут рассказывать о главных культурных событиях, громких именах и интернет-трендах.

— «Суббота! News» — не только про новости, это и про возможность обсудить их с подругами, — отметила Миногарова. — Ваши подруги — это мы, Маша Миногарова и Наташа Ящук. Ежедневно происходит миллион событий: смешных, страшных, веселых, интересных: в Интернете столько блогеров, приложений и контента, что угнаться за этим и отследить все новинки просто невозможно.

Как рассказала Мария Миногарова, вместе с Натальей они будут каждый день отбирать все самое классное и интересное для зрителей «Субботы!».

— Это мой первый серьезный опыт в роли ведущей, и мне нравится чувство волнения, которое я испытываю, — призналась Ящук. — Я также очень рада работать с Миногаровой. Маша — профессионал, и мне есть чему поучиться у нее!

О формате телеведущая рассказала, что и сама бы с удовольствием отвлекалась от дел в течение дня и смотрела выпуски актуальных новостей с такими милейшими девчонками.

— Поэтому рассчитываю, что моя аудитория заценит выпуски и захочет чаще включать телевизор! — заключила Ящук.

В выпусках «Суббота! News» также будут три постоянные рубрики: «Потрошитель сториз» с обзорами социальных сетей звезд от блогера Александра Сорокина, «Обзор ТикТока» с Викторией Щаповой и «Лайк мейкер» — рубрика журналиста Павла Мавриди о добрых поступках, полезных и благотворительных инициативах. Новости будут выходить по будням в полночь, а повтор — в семь утра.