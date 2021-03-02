Телезрители России выберут исполнителя, который поедет от нашей страны на песенный конкурс «Евровидение» в Нидерландах. Подробнее в материале Nation News.

Голосование за исполнителя и песню пройдет 8 марта. Специально для этого состоится праздничное шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала.

Существует два способа выбора участника на конкурс. Первый — вещатель сам выбирает исполнителя, второй — отдать право выбора зрителям.

— В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

В прошлом году песенный конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этот раз он пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.