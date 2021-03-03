Популярная российская комедийная актриса и певица Надежда Ангарская стала жертвой крыс на тропическом острове, но при этом она не покинула Занзибар, сообщили ФАН в пресс-службе канала ТВ-3.

38-летняя артистка сейчас участвует в популярном реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», случай произошел во время съемок. Голодные и злые грызуны проникли в лагерь «чемпионов» ночью в поисках еды и, не найдя ее, проявили агрессию — больно укусили за пальцы рук мирно спавших Ангарскую и Дмитрия Петайкина.

Из-за угрозы заражения бешенством победительницу предыдущего сезона («Последний герой. Зрители против звезд») отвезли в ближайшую больницу, где доктор сделал ей необходимый укол и назначил дополнительные инъекции.

После этого Ангарская сразу же вернулась обратно в дело — на ее дальнейшем участии в шоу неприятное событие никак не отразилось.

— Мне сказали, что я очень сильная, и меня похвалили, — призналась она на выходе из клиники, не забыв при этом по пути взглянуть на свое отражение в стекле (недоступная роскошь для других участников «Последнего героя»!). — Ну, на крысу я еще не похожа!

На данный момент Надежда уже благополучно вернулась на родину. А вот борец Петайкин от прививки отказался — он сослался на непредсказуемость инкубационного периода.