Дворник из Уфы Юрий Ветлугин стал знаменитым после того, как друг детства, фотограф Роман Филиппов провел ему фотосессию, решив спасти мужчину из кредитной кабалы. Подробнее в материале Nation News.

Юрий Ветлугин вырос в детском доме, никогда не знал своих родителей и имеет третью группу инвалидности из-за нарушений ментального развития. Его сосед и друг детства Роман Филиппов решил провести фотосессию для Юрия и разместил в своем Instagram пост с подробным рассказом о жизни дворника. Оказалось, что мужчина является слишком доверчивым, поэтому мошенники часто пользовались им и он даже попал к ним в фактическое рабство — год работал на каких-то граждан за еду. Эти же люди уговорили Ветлугина взять для них кредит в банке на сумму более 500 тысяч рублей. Позже мужчина ушел от них и прошел пешком десятки километров до Уфы, где и нашел работу.

Из-за долгов вся заработная плата и пенсия по инвалидности уходили на оплату кредитных обязательств. Стараниями бабушки и тети Филиппова Юрий получил от государства комнату в 12 кв.м., где и живет на данный момент.

Роман в своем посте в Instagram призвал подписчиков помочь несчастному и прикрепил номер счета в банке. И, действительно, произошло чудо. Неравнодушные люди помогли собрать деньги и этой суммы хватило, чтобы покрыть кредит, а также осталось на ремонт в комнате. Подписчики просили Филиппова помочь Ветлугину обустроить жилье.

Однако и это не все. Дворник стал настолько популярен, что его снимки разлетелись по всему интернету. Его сравнивают с такими мировыми звездами, как Мэтью Макконахи, Хоакином Фениксом и Мадсом Миккельсеном. Теперь он превратился в востребованную модель, а выставка с его участием пройдет в родном городе Уфа 5 марта в центре современного искусства «Облака».

Первая коммерческая съемка новоиспеченной фотомодели произошла для уфимского шоурума. Ветлугин презентовал новую одежду и выглядел в кадре вполне уверенно.

Следующая фотосессия была проведена для магазина оптики. Владельцы магазина цветов также изъявили желание получить Юрия в качестве рекламного лица. При этом уфимец продолжает работать дворником и делать город чище, хотя директор местного отделения ЖКХ боится потерять такого ценного и честного сотрудника.

Роман Филиппов продолжает помогать Ветлугину с карьерным ростом. Он стал его «менеджером», чтобы защитить внезапно ставшего популярным дворника от мошенников.