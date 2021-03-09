На канале CBS 7 марта вышло интервью герцогов Сассекских. Теперь в Букингемском дворце думают, как на него ответить. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».

Жена принца Гарри Меган Маркл обвинила членов королевской семьи в расизме. Половина жителей Великобритании уверены, что герцоги Сассекские повели себя неподобающе, появившись в шоу Опры Уинфри. Об этом говорится в исследовании YouGov.

По мнению западных СМИ, интервью с Маркл и принцем Гарри — это «объявление войны» королевской семье. И реакция общественности во многом будет зависеть от дальнейших действий Елизаветы II. При этом журналисты отмечали, что резиденты Букингемского дворца сосредоточены на более серьезных проблемах, чем слова супруги внука королевы.