Сегодня 10 марта, популярная актриса и фотомодель Шэрон Стоун отмечает свой день рождения. Nation News собрали самые яркие роли актрисы в кино.

Шэрон Стоун родилась в 1958 году в США, штат Пенсильвания. С детства девочка хотела быть актрисой и моделью. После окончания школы она приняла участие в своем первом конкурсе красоты и подписала контракт с крупным модельным агентством. После этого началась карьера Шэрон как модели, но девушка не оставляла мечты о Голливуде и посещала курсы актерского мастерства.

Но путь к мировой славе был не прост для молодой актрисы. Стоун долго не могла получить большую роль и играла в сценах. Первой ролью Стоун стала красотка из фильма Вуди Алена «Воспоминания о звездной пыли», но в кадре девушка появилась всего на пару секунд.

После этого последовали долгие годы малозначительных ролей и неярких картин. Мировую популярность Стоун получила только через десять лет после своей первой съемки.

«Вспомнить все»

Первой действительно яркой ролью Шэрон Стоун стала жена героя Арнольда Шварценеггера в картине «Вспомнить все». Стоун досталась очень яркая роль подставной жены, которая весь фильм пыталась убить своего супруга. После этого за Стоун закрепилось амплуа «опасной женщины».

«Основной инстинкт»

Роль Кэтрин Трамелл опасной убийцы из «Основного инстинкта» сделала Стоун безумно популярной. Актриса отлично сыграла сексуальную, умную и хитрую интеллектуалку, которая умело манипулирует людьми. Откровенная сцена из фильма, где Стоун предстала без нижнего белья, до сих пор будоражит сознание зрителей. После успеха фильма Шэрон стала главным секс-символом своего времени.

«Щепка»

В триллере «Щепка» героиня Стоун похожа на Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта». Она также умна, хитра и сексуальна. В картине Шэрон исполнила роль девушки, которую не ломают никакие обстоятельства.

«Казино»

В «Казино» актриса исполнила роль женщины легкого поведения, которая влюбилась в неудачника. Ради любви она готова пойти на все и отдать избраннику последнее. Глубокую актерскую игру Стоун высоко оценили критики и зрители.

«Женщина-кошка»

Шэрон Стоун сыграла главную злодейку, которая достойно противостоит женщине-кошке. Стоун исполнила драматическую роль женщины, которая прошла через трудности в жизни и стала злой и мстительной. Актриса смогла вжиться в роль злодейки так, что зрители поверили ей и высоко оценили ее работу.