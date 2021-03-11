Популярная эстрадная певица Азиза рассказала поклонникам, что долгое время она лгала своему итальянскому избраннику. Подробнее рассказывает Nation News.

Азиза рассказала, что пойти на такие кардинальные меры есть пришлось чтобы сохранить тайну: она участвовала в популярном шоу на НТВ «Маска».

— Так как мы 24 часа в сутки находимся с ним в онлайн, мне приходилось выкручиваться. Когда нужно было на репетицию или на съемку, я говорила, что еду на студию записывать новые песни, — пояснила 56-летняя артистка в интервью с изданием «Собеседник».

Артистка успокоила своих поклонников, сказав, что это никак не отразилось на отношениях с возлюбленным иностранцем. Несмотря на обман Азизы, ее избранник приехал из Италии в Россию, и сейчас счастливая пара готовится к свадьбе.

Ранее стало известно, что в молодости певица намеревалась выйти замуж за певца Филиппа Киркорова. Тогда король российской эстрады активно ухаживал за Азизой, заваливая ее подарками и вниманием, однако певица предпочла Филиппу другого и свадьбе не состоялась.