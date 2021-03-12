Популярная актриса Агата Муцениеце прояснила ситуацию с предположительным романом с режиссером Климом Шипенко. О деталях этой скандальной истории она рассказала в социальных сетях. Подробнее в материале Nation News.

По поводу «тайного романа» автора кинофильма «Холоп» Клима Шипенко и актрисы Агаты Муцениеце по-прежнему ходят слухи. Недавно эту ситуацию прокомментировал сам режиссер: он отверг обвинения во флирте с артисткой.

Агата решила тоже не молчать и рассказала о своей позиции. В Instagram в Stories она опровергла свои отношения с женатым мужчиной.

— Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Даже мои друзья начинают в это верить. На всех фото и видео не Клим Шипенко, — заявила актриса.

Муцениеце сообщила, что дружит с режиссером и его супругой Соней Карпуниной. Она заявила, что уважает творчество Шипенко и надеется когда-нибудь сняться в его фильме. Артистка подчеркнула, что остается верна своим принципам — она не встречается с женатыми мужчинами. Также Агата дала понять, что сама была женой и уважает чужих жен.