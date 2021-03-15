Психолог-сексолог Инна Глуз-Широкова в беседе с ФАН рассказала о самом частом запросе в терапии у сексолога. В сексологии такой термин как либидо означает сексуальное влечение, так вот самый частых запрос — это желание женщин «хотеть секса».

— «Хочу хотеть» — говорят они. Так почему же когда-то было влечение, а потом исчезло? Либидо никогда не умирает. Оно засыпает за ненадобностью. Первая и главная причина снижения либидо — стрессы. Неважно, в какой сфере проблемы. Но если все ваши мысли направлены на решение какой-то жизненно важной задачи, энергия перераспределяется в пользу выживания. Далее идут семейные конфликты, накопленные обиды, непонимания и страдания как железобетонная плита ложатся на сексуальность, подавляя импульсы любви. Далее телесная закрепощенность или блокированность, — пояснила Инна Глуз-Широкова.

По словам эксперта, это качество формируется в детстве и тесно связано с психологическими аспектами. Теперь, когда нам известно, как понизилось либидо, мы видим сферы, где надо корректировать поведение.

Пункт первый. Необходимо снизить степень вовлеченности в решение глобальных проблем. Научиться не принимать все очень близко к сердцу. Это лучше всего проработать с психологом. Снижение общего уровня тревожности пойдет на пользу. Введите в привычку регулярно выполнять релаксирующие упражнения.

Пункт второй. Налаживать отношения с партнером. Хорошего секса от плохих отношений обычно не приходится ждать.

— Обида — это подавленный гнев. Нужно научиться обходиться со своей злостью и другими негативными чувствами. Любое подавление делает человека менее чувственным, живым, мягким. Чем больше вы освободитесь от накопленных внутри вас неприятных чувств, тем сексуальнее вы будете. Эту работу также целесообразнее всего проводить с психологом, — рассказала Инна Глуз-Широкова.

Пункт третий. Для работы с телом есть много техник и возможностей. Динамические медитации наполнят энергией. Практики, направленные на разблокировку тела, освободят от зажимов. Важна гимнастика на растягивание связок и фасций.

— Танцы зарядят бодростью. Подойдут любые танцы, но самые направленные на раскрытие сексуальности и раскрепощение — это восточные танцы. Танец живота, беллиденс, трайбл и так далее. В них много внимания уделяется животу и тазу. Укрепляя мышцы, диафрагмы и органы таза, наполняя их кровью и кислородом, мы пробуждаем ту часть себя, которая отвечает за сексуальное влечение. Делайте это упражнение три раза в день, и уже через пару недель ваше состояние заметно изменится. В любом положении и в любом месте оно доступно для реализации, — добавила Инна Глуз-Широкова.

Кроме того, сексолог обратила внимание на питание с большим содержанием зелени и фруктов.