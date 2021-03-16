Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вс` еще отходит от масштабной вечеринки в честь ее 30-летия. Она продолжает разбирать подарки от звезд, которые побывали у нее на дне рождения. Подробнее рассказывает Nation News.

Утро Насти на следующий день после юбилея началось с приготовления освежающего напитка и похода к мастеру маникюра. Блогер жаловалась в Instagram-stories, что ей предстоят три встречи, на которые она ехать не в настроении. Позже у Ивлеевой поднялось настроение, когда она распаковывала дома подарки.

Одним из самых роскошных презентов для блогера оказалось ожерелье Chanel от поп-короля Филиппа Киркорова. Телеведущая посвятила украшению целых три публикации, расписывая на видео в соцсетях его достоинства. Ивлеева отметила, что будет носить ожерелье с гордостью. Она горячо поблагодарила Киркорова.

— Если честно, когда я открыла коробку, то у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота — невероятная. Я знаю, что это не продается просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтобы ее приобрести, — подчеркнула блогер.

На юбилее у Ивлеевой собрались три поколения знаменитостей: от тиктокеров и ведущих молодежных программ до звезд российской эстрады с мировым именем. Например, на вечеринке у блогера впервые встретились Даня Милохин и Алла Пугачева.