Известный фигурист и заслуженный мастер спорта России Илья Авербух трогательно поздравил свою молодую жену Елизавету Арзамасову с днем рождения. Подробнее рассказывает Nation News.

Авербух устроил для 26-летней супруги шикарный праздник. Во время отдыха в Эмиратах пара полетала на воздушном шаре над пустыней. Продюсер шоу «Ледниковый период» опубликовал в Instagram ролик с Арзамасовой.

— Пари вот так всегда над землей. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом! — написал фигурист.

Полет над пустыней так понравился Елизавете, что она еле сдерживала слезы. Она прикрывала ладонью лицо, пытаясь не расплакаться. На видео Авербуха звезда «Папиных дочек» выглядит очень счастливой.

Поклонники присоединились к поздравлениям фигуриста, они считают, что его подарок был очень милым. Фанаты пришли к выводу, что 47-летний спортсмен по-настоящему любит свою молодую жену.

— Это и есть любовь — делать своих близких такими счастливыми. Лиза вот-вот расплачется от восторга. Какая настоящая у вас супруга, Илья! — заметила подписчица.

Актриса и фигурист поженились 20 декабря 2020 года. Пара не стала устраивать пышную свадьбу в разгар пандемии коронавируса и ограничилась скромной церемонией бракосочетания в ЗАГСе, на которой присутствовали только родные.