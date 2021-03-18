По мнению швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, фитнес является императивом современности. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с «Народными Новостями» рассказала о моде на спорт и о том, как пандемия коронавируса изменила индустрию.

Спортом занимаются многие. Но дело не только в удовольствии и заботе о здоровье. Подтянутое тело — доказательство ответственности и силы воли. По словам эксперта, тренд на здоровый образ жизни появился еще 30 лет назад. Однако последние годы это уже не мода, а обязательная часть жизни.

— Это одна из потребностей человека, как почистить зубы или принять душ. Фитнес находится в пятерке потребностей человека. 2020 год показал, что люди, которые обладают хорошим иммунитетом и которые тренировались, гораздо проще и легче переносили локдаун, — сказала собеседник.

Также специалист добавила, что после пандемии серьезно поменялось потребительское поведение. Люди больше не готовы тратить деньги на длительные абонементы.

— До 2020 года люди были готовы тратить на фитнес, сейчас нет. Абонементы покупают на маленькие промежутки времени — 3 месяца, полгода, но не на год вперед. Клиент теперь хочет соотносить объем услуг, которые он получает, с объемом денег, которые он потратит, — отметила Киселева.

Мода на фитнес, по словам эксперта, тоже есть. Но это преимущественно желание человека показать окружающим, что он в тренде.

— Быть в тренде — это когда ты выкладываешь свои фотографии из зала в Instagram. Когда говоришь приятелям: «Ой, извини, я сегодня не могу встретиться, у меня тренировка». Если это назвать модой, то, наверное, да, фитнес в таком статусе тренд, — добавила в беседе президент ассоциации.