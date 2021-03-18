"
Сергей Лазарев шокировал результатами похудения
Сергей Лазарев шокировал результатами похудения

Здоровье Эксперт по фитнесу рассказала, почему спорт стал частью жизни

REP.ru
29

По мнению швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, фитнес является императивом современности. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с «Народными Новостями» рассказала о моде на спорт и о том, как пандемия коронавируса изменила индустрию.

Спортом занимаются многие. Но дело не только в удовольствии и заботе о здоровье. Подтянутое тело — доказательство ответственности и силы воли. По словам эксперта, тренд на здоровый образ жизни появился еще 30 лет назад. Однако последние годы это уже не мода, а обязательная часть жизни.

— Это одна из потребностей человека, как почистить зубы или принять душ. Фитнес находится в пятерке потребностей человека. 2020 год показал, что люди, которые обладают хорошим иммунитетом и которые тренировались, гораздо проще и легче переносили локдаун, — сказала собеседник.

Также специалист добавила, что после пандемии серьезно поменялось потребительское поведение. Люди больше не готовы тратить деньги на длительные абонементы.

— До 2020 года люди были готовы тратить на фитнес, сейчас нет. Абонементы покупают на маленькие промежутки времени — 3 месяца, полгода, но не на год вперед. Клиент теперь хочет соотносить объем услуг, которые он получает, с объемом денег, которые он потратит, — отметила Киселева.

Мода на фитнес, по словам эксперта, тоже есть. Но это преимущественно желание человека показать окружающим, что он в тренде.

— Быть в тренде — это когда ты выкладываешь свои фотографии из зала в Instagram. Когда говоришь приятелям: «Ой, извини, я сегодня не могу встретиться, у меня тренировка». Если это назвать модой, то, наверное, да, фитнес в таком статусе тренд, — добавила в беседе президент ассоциации.