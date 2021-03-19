Популярная певица Надежда Бабкина сегодня отмечает свой день рождения. Концертный директор артистки Сергей Горох в беседе с «Народными новостями» рассказал, как и с кем проведет этот день певица и чем планирует порадовать поклонников в этом году.

По словам собеседника НН, исполнительницу уже поздравила вся страна в программе «Утро».

— Вышло шесть репортажей про Надежду Георгиевну, она присутствовала в студии. Звонки не прекращаются со вчерашней ночи, она на все отвечает. Свой день рождения она отметит сегодня в кругу коллег и подруг, — поделился концертный директор артистки.

Горох также рассказал, чем Бабкина порадует поклонников в этом году. Он отметил, что коллективу «Русской песни» исполняется 45 лет.

— Будет новая программа, посвященная юбилею. В ней будет много креативных идей. Вы услышите новую русскую песню, с новыми аранжировками, фишками, интересными приемами, с синтезом в разных жанрах. Все самое интересное впереди и ждет нас осенью, — сказал Горох.