Популярный украинский блогер Ивангай в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал, как относится к президенту Р Ф Владимиру Путину. Его заявление поразило журналиста. Подробнее рассказывает Nation News.

В каждом своем интервью Дудь задает гостю вопрос об отношении к российскому лидеру. Но ответ Ивангая очень удивил и «сломал» журналиста, что тот даже второй раз задал вопрос. По мнению Ивангая, Владимир Путин — это самый сильный человек в мире.

— Он действительно неглупый в плане того, что он делает. Он прямо очень умный даже в этом плане, — сказал украинский блогер.

В Соединенных Штатах могут выбрать нового главу государства и забыть о старом, но в России отношение к президенту совсем иное, отметил Ивангай. Блогер заявил, что в других странах лидеров и влиятельных людей каким-то образом контролируют, но к Владимиру Путину такая позиция не относится. Российского президента никто не способен контролировать, подчеркнул Ивангай.

— Он все контролирует. Он любой закон введет, все сделает, — уточнил блогер.