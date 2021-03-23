Популярный блогер Настя Ивлеева стала лицом обложки апрельского выпуска журнала Playboy, она предстала в образе девушки из будущего, но пользователи Сети осудили ее за «фокусы» с грудью на обложке. «Народные новости» собрали реакции подписчиков телеведущей.

— На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy, я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда! Это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy! Я горжусь этой работой, — написала звезда под публикацией.

Фанаты блогера оценили снимок, но многие при этом подчеркнули, что грудь блогера значительно увеличилась.

«А грудь чья?»; «Даже грудь под 30 подросла, смотри»; «Откуда взялась грудь?»; «С грудью фоторедакторы тебе, конечно, польстили»; «Удивительное что-то происходит с грудью, Анастасия. Что посоветуете пить?!»; «Опять цыганские фокусы с грудью»; «Да, бюста прибавилось», — написали пользователи Сети.

Тем не менее, фанаты актрисы были в восторге от публикации, назвав апрельскую обложку Playboy самой сексуальной.

«На старость лет решила показать себя… мужественно… то есть женственно»; «Какая же ты крутая! Свободная! Красивая! Пример для меня»; «Всем бы так в 30»; «Ивлеева решила захватить весь мир»; «Это самая красивая, сексуальная и не пошлая обложка Playboy, которую я видела»; «Икона», — отметили подписчики звезды.

Для образов в журнале Настя примерила несколько соблазнительных образов. На первом она предстала в «дырявом» красном комбинезоне, во втором перевоплотилась в киборга с металлическим позвоночником. Еще на одной фотографии она снялась полностью обнаженной.