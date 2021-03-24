Певица Виктория Макарская почти не показывает фотографии детей в соцсетях, она не делится с поклонниками моментами из своей жизни. Но недавно она опубликовала кадры с отдыха, где запечатлена вся семья Макарских. Это удивило поклонников. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Антон и Виктория Макарские являются одной из самых примерных пар российского шоу-бизнеса. Супруги вместе более 18 лет, они растят дочь Марию и сына Ивана.

Певица редко выкладывает снимки детей в социальных сетях, поэтому каждый новый кадр Макарской с сыном и дочерью вызывает умиление у поклонников.

Макарская на своей странице в социальной сети опубликовала снимок с отдыха на Кавказе. На нем она вместе с мужем, Марией и Иваном обнимаются и улыбаются в камеру. Виктория заметила, что семья является для каждого некой школой любви, в которой близким людям прощают все обиды.

Подписчики Виктории отметили, что дети сильно выросли и стали совсем взрослыми. Фолловеры умилились семейному кадру и оставили множество теплых комментариев под постом знаменитости.

«Вы все солнышки»;

«Какие чистые и лучезарные взгляды. Взгляд от сердца»;

«Дружная семья, видно, что присутствует любовь. Рада за вас», — написали поклонники под постом Виктории.