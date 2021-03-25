Знаменитая певица нашей страны Алла Пугачева появилась в качестве гостя в программе «Сегодня вечером» на Первом канале, ведущим которой является ее муж Максим Галкин. Подробнее в материале «Народных Новостей».

Появление 71-летней Примадонны российской эстрады на телевидении вызвало бурный скандал. Певица выглядела в эфире шоу гораздо моложе своего возраста. На одном из кадров Пугачева неожиданно изменилась, на ее лице стали заметны возрастные изменения кожи.

Зрители считают, что артистку специально «омолодили» с помощью фильтров. Возможно, Галкин попросил операторов не снимать жену крупным планом. Их подозрения подтвердились, когда в программе показали 73-летнюю Наталью Варлей. Телезрители были возмущены.

— Актриса смотрится бабушкой, а Пугачева — девочкой, — написали оскорбленные зрители в Сети.

Телезрителям не понравилось, что Пугачева всегда пользуется привилегиями в отличие от других артистов. Ее показывают в выгодном ракурсе, тем самым обманывая поклонников певицы. Более того, другим звездам часто приходится редактировать фотографии с Примадонной. К примеру, на снимках с дня рождения блогера Насти Ивлеевой 71-летней диве с трудом можно дать 40 лет.