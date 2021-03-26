Филипп Киркоров с певицей Ольгой Бузовой посетили мероприятие. Где собрались многие звезды шоу-бизнеса. Певица нарядилась в слишком откровенное платье с прозрачными вставками и высоким разрезом, который еле прикрывал фигуру артистки. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Филипп Киркоров выложил на своей странице в Instagram снимок с Бузовой. Певица решила покорить всех мужчин на мероприятии и выбрала для этого откровенный наряд. Певица надела на праздник платье телесного цвета с прозрачными вставками в области груди и большим разрезом. Наряд с трудом прикрывал фигуру знаменитости.

Подписчиков возмутил такой выбор платья Бузовой, они отметили, что наряд слишком откровенен и вульгарен. По мнению фолловеров, певице стоило выбрать более закрытое платье, а не выставлять свои достоинства напоказ. Поклонники даже предложили Филиппу Киркорову купить для своей спутницы нормальное, закрывающее части тела платье.

«Оденьте Бузову, Филипп»;

«Она стоит перед ними полуголая, только выскочила из душа в полотенце! Как не стыдно! Никто так не оголяется как она! Ни стыда, ни совести!»;

«Не надоело Ольге оголяться?»;

«Оделась бы она»;

«Не знает уже чем выделиться! Противно!» — прокомментировали пост подписчики Киркорова.