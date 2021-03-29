Отсутствие стресса в жизни оказывает негативное влияние на когнитивные способности, сообщили психологи из Пенсильванского университета США. Подробнее рассказывают «Народные новости».

По данным исследования американских ученых, жизни без стресса дает свои плюсы. Те, кто живут в спокойствии, имеют меньшую склонность к хроническим заболеваниям, более эмоционально стабильны и почти всегда в хорошем настроении.

Однако в тестах на когнитивные способности результаты таких людей оказались более низкими. Они реже сообщали о позитивных переживаниях, а также меньше получали и оказывали эмоциональную поддержку.

Соавтор работы Дэвид Алмейда заявил, что проблема заключается не в самом стрессе, а в реакции на него.

Переживание в течение дня слабого стресса говорит о том, что человек ведет полную жизнь. Наличие некоторого стресса показывает, насколько человек вовлечен в окружающий мир.