Пользователи Сети негативно относятся к телеведущей Регине Тодоренко за то, как она общается с участниками музыкального костюмированного шоу «Маска» на канале НТВ. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Многим зрителям показалось, что Тодоренко ведет себя надменно и пафосно. На телеведущую посыпались негативные комментарии в Instagram. Но еще больший шквал критики обрушился на Регину после вылета из шоу «Маска» Марины Кравец, которая выступала в костюме Солнца. Ведущую обвинили в том, что она была предвзятой по отношению к этой участнице.

Под последним из постов Тодоренко пользователи оставили массу гневных комментариев. Подписчики раскритиковали внешность артистки, а также ее умение говорить в прямом эфире. Им также не понравился трюк с монеткой, который решил судьбу Кравец.

«Как слили бездумно Солнце… Стыдно же, наверное, самим должно быть?» — поинтересовалась пользовательница.



«Очередное дно пробито, ничего удивительного», — посетовал другой фолловер.



«Жаль, что Кравец ушла. С монеткой не очень справедливо получилось, отдали на волю случая», — отметила еще одна подписчица.

На прошлой неделе шоу «Маска» покинула участница Comedy Club Марина Кравец. Актриса надеялась, что продержится в программе подольше, но судьи решили иначе.