Всё больше людей задумывается о своем питании, о том, как правильно и полезно составлять рацион, и ищет по этому поводу информацию в разных источниках. Чтобы получить нужную информацию и делать всё правильно, нужно обратиться за помощью к врачу-диетологу. Подробнее в материале «Народных новостей».

Главный специалист по диетологии департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что путь к правильному питанию лучше начать с похода к врачу. Важно пройти необходимые обследования и получить консультацию медика.

Эксперт отмечает положительную тенденцию в этом вопросе и интерес людей к тому, что они едят. Чтобы сделать правильный выбор, важен доступ к достоверной информации, которая основана на доказательной медицине и реальных принципах питания без ущерба для здоровья.

Диетолог считает такой путь оптимальным для тех, кто хочет придерживаться принципов здорового образа жизни. После беседы и получения результатов осмотра врач поможет наладить рацион питания.