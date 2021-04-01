Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в январе переболела коронавирусом, сломала крестец, а в марте попала в реанимацию. На своей странице в Instagram она поделилась с подписчиками, как восстанавливает организм после большого стресса, чем вызвала восторженные отклики. Подробнее рассказывает Nation News.

Начало года стало настоящим испытанием для Леры Кудрявцевой. Еще до Рождества она заболела коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в легкой форме. Ближе к концу января 49-летняя телеведущая получила перелом крестца. Уже в марте Кудрявцева прямо со съемок попала в реанимацию. Она рассказала, что причиной срочной госпитализации стали стресс и переутомление.

Сейчас Лера проходит курс восстановления со специалистом, рассказывая фолловерам о процессе. Так, на последнем ролике она просто сидит и тянет носки на себя, расставив ноги. Сзади ходит мужчина, давая ей ценные рекомендации. Сама Кудрявцева в подписи к видео отметила, что организм сильно сдал из-за стрессов, поэтому она решила заняться собой. Поскольку тренажерный зал «не ее тема», журналистка выбрала «способ для ленивых» — некую телесную практику.

Подписчики пришли в восторг от нового увлечения знаменитости. Так, человек с ником @doctor.shi заявил, что много лет занимается аналогичными упражнениями: «Аааа! Класс! Я Хора занимаюсь с 2005 года! Супер! Это действительно бомба! Умничка!» — написал он.

Девушка, именующая себя @tanusha_star, и вовсе пришла в восторг от увиденного в ролике. «Потрясающее упражнение!!!» — отметила она.

Нашлись и те, кто были настроены скептически.

«Чушь полнейшая, главное — красиво назвать. А в остальном как у всех бла-бла-бла. Когда этот человечек доживет до 50, его тельце, как и у всех, даст ему почувствовать, что такое начало андропаузы. И никакие транс, космик, йога, дэнсы ему не помогут», — полагает @arsenyramha.