Актриса Агата Муцениеце решила необычно поздравить своего коллегу Дмитрия Нагиева с днем рождения. На своей странице в соцсети она опубликовала снимок, на котором Нагиев припал к ее груди. Это вызвало бурный восторг у ее подписчиков, они предположили, что между знаменитостями роман. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев вместе участвуют в съемах шоу «Голос.Дети». Артисты часто проводят время вместе и шутят. В день рождения Нагиева Агата опубликовала в Instagram снимок, на котором артист нежно обнимает ее за бедра и прислоняется головой к ее груди. Таким образом, Муцениеце решила поздравить друга с праздником.

«Бессменный и лучший! Желаю, чтоб все, что ты хочешь, исполнилось в трехкратном размере. Очень верю, что теперь мы будем чаще встречаться на сцене», — подписала пост Агата.

Подписчикам артистки очень понравился провокационный снимок, который она опубликовала. Они предположили, что между Агатой и Дмитрием Нагиевым роман. Своими догадками пользователи поспешили поделиться в комментариях к посту.

«Вы оба лучшие»;

«Такие красивые»;

«Классная пара», — прокомментировали пост звезды подписчики.