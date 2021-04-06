Российской телеведущей Маше Малиновской грозит 15 суток за то, что она скрылась с места ДТП. Об этом ведущая заявила у себя в Instagram. Малиновская заранее готовится к худшему сценарию. По нему ей придется сесть за решетку на 15 суток или лишиться прав на год или на полтора. Причина возможного наказания — дебош, который произошел на автомобильной парковке. Подробнее рассказывает ФАН.

В ходе конфликта на парковке с водителем дорогого автомобиля Малиновская вырулила со стоянки, задев своей машиной дверь оппонента, как она утверждает, случайно. Ситуацию осложнило то, что девушка скрылась с места ДТП, объяснив это тем, что испугалась агрессии мужчины.

ФАН взял комментарий у известного юриста Ивана Кузнецова. Он объяснил, оправданы ли страхи Малиновской по поводу наказания, можно ли разрешить ситуацию мирным путем и что нужно сделать ведущей, чтобы не сесть на 15 суток и не лишиться прав.

— В этом случае закон однозначно трактует обязанности водителя после ДТП: остановить, включить аварийный сигнал, выставить знак аварийной остановки. Невыполнение этого требования может привести к штрафу в размере 1000 рублей, — поясняет юрист. — Если водитель покинул место ДТП, наказание от года до полутора лет лишения права на управление автомобилем либо арест до 15 суток.

Повлиять на смягчение наказания могут определенные обстоятельства, обратил внимание Иван Кузнецов. Если Малиновская докажет, что покинула место аварии, потому что ее жизни и здоровью угрожала опасность, то лишения прав можно будет избежать.

— Закон допускает ситуации, когда водитель может быть освобожден от наказания: если действия совершены в состоянии крайней необходимости. Человек совершил действия для устранения опасности, угрожающей его здоровью. Если водитель сможет это доказать, то оставление места ДТП не будет являться административным правонарушением. Следует отметить, что водитель должен вызвать сотрудников ГИБДД и полицию, если была угроза насилия, — рассказал собеседник агентства.

Избежать ареста и лишения прав можно и по статье «Освобождение от наказания в связи с малозначительностью», подчеркнул юрист.

— Если ДТП не повлекло серьезных последствий для участников и общества, водитель может попросить применить эту статью, — сказал он.

Однако суд может учесть мнение потерпевшей стороны при решении вопроса, резюмировал Иван Кузнецов. Так что Марии Малиновской не стоит сгущать краски: возможно, сценарий будет более благоприятным, отметил юрист.