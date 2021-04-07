Актеру театра и кино Георгию Дронову исполнилось 50 лет. Продюсер знаменитого сериала «Воронины», в котором много лет снимался актер, в беседе с «Народными Новостями» Константин Наумочкин пожелал имениннику уйти от роли в сериале и сыграть Гамлета.

Никаких крупных праздничных мероприятий в честь юбилея Дронов не планирует. Артист подчеркнул, что проведет день в кругу семьи. Сейчас он занят в съемках второго сезона сериала «Девушки с Макаровым» телеканала ТНТ.

А вот знаменитых «Ворониных» зрители больше не увидят. По его словам, этот десятилетний этап пройден. К тому же скончался Борис Клюев, исполняющий одну из главных ролей в сериале. Без него, признался Георгий, существование семьи Ворониных просто невозможно.

Константин Наумочкин поделился, каким запомнил актера много лет назад, когда проводил кастинг для нового проекта. Также он пожелал Дронову избавиться от амплуа «Костика» из серила, и сыграть большую драматическую роль.

— Я прекрасно знаю Георгия, он хороший парень и совершенно замечательный актер, это вам скажут все. Я запускал проект и кастинг. Мы с Георгием даже в ресторанчике как-то сидели разок. Желаю, если он сам этого пожелает, как можно быстрее избавиться от шлейфа воронинского персонажа. И чтобы он сыграл Гамлета, если, опять же, этого захочет, — сказал наш собеседник.

Известность пришла к Георгию Дронову после участия в ситкоме «Саша+Маша», где он играл супруга персонажа актрисы Елены Бирюковой. После этого за ним закрепилось амплуа артиста юмористического жанра.