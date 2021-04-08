8 апреля Медиагруппа «Патриот» и новостное агентство «Госновости» gosnovosti.com/ объявили о сотрудничестве.

«Госновости» — это государственные новости России и других стран, самое главное о России и обо всем, что касается нашей Родины, это главные новости регионов и федеральных органов власти.

— Наше профессиональное сообщество продолжает расти, мы сотрудничаем с региональными информационными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране. Наш новый партнер, «Госновости», обеспечивает информационный обмен между органами государственной власти России всех ветвей и уровней и средствами массовой информации, а также информирует широкую общественность о международных новостях, затрагивающих интересы России. В настоящее время совместная работа патриотических СМИ очень важна. Только вместе мы сможем защитить информационный суверенитет нашей страны, — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Сотрудничество изданий направлено на позитивное и реалистичное освещение новостей России и мира. Совместная деятельность СМИ позволит донести до граждан реалистичную картину происходящего в стране и бороться с недостоверной информацией, которую распространяют недобросовестные источники.

— Достаточно взглянуть на новостную картину дня зарубежных и российских СМИ, чтобы понять, что коллективный Запад ведет интенсивную информационную войну против России, которая выступает против навязываемого суверенным государствам планеты однополярного мира. На этом фоне российские средства массовой информации просто обязаны консолидироваться и дать достойный ответ западным информационным агрессорам. Медиагруппа «Патриот» сегодня старается объединить для этого усилия отечественных СМИ, и агентство «Госновости» считает своим долгом принять участие в этом проекте, — заявил шеф-редактор «Госновостей» Анатолий Долголаптев.