В психотерапевтической практике есть одно из направлений — просмотр кинофильмов. Разные категории и жанры фильмов помогают пациентам справляться с определенной проблемой. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Если человек находится в депрессивном состоянии и задается сложными вопросами о смысле жизни, близости в отношениях с близкими, то ему подойдут фильмы «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Клуб завтрак», советует психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

«Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие — обеспечить выход из депрессивных и других состояний», — объяснил специалист.

«Игры разума», «А в душе я танцую», «Общество мертвых поэтов», «1+1» напомнят людям, что они не единственные, кто справляется с трудностями, а «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар» подходят тем, кто столкнулся с тяжелой болезнью или одиночеством.