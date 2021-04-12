Виктория Дайнеко, победительница шоу «Фабрика звезд -5» опубликовала в Instagram фото с мужчиной, чем заинтриговала своих подписчиков. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

После развода с барабанщиком Дмитрием Клейманом Дайнеко перестала как-либо освещать свою личную жизнь. Недавно артисткаразместила в своем Instagram фотографию с молодым человеком. На кадре таинственный незнакомец прячет лицо, что еще больше подогревает интерес публики и слухи о новом романе.

На фото артистка сидит на диване, а за ее спиной скрывается некий мужчина в черном худи и с капюшоном на голове. Лица загадочного молодого человека совсем не видно. Сама Дайнеко оставила в описании к кадру провокационную надпись: «Кто же он?»

Заинтригованные подписчики стали строить многочисленные догадки. Некоторые из них предположили, что за спиной знаменитости сидит Игорь Рудник, бывший возлюбленный певицы. Кроме этого, в комментариях прозвучали имена Прохора Шаляпина, Игоря Матвиенко и даже Владимира Епифанцева.