Бывшая возлюбленная исполнителя Тимати Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам на усталость из-за работы. По этой причине модель решила взять перерыв в работе и уделить время семье. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Российская модель Анастасия Решетова совмещает роль матери-одиночки и карьеристки. Бывшая избранница рэпера Тимати не раз признавалась, что устает от напряженного графика: однажды она едва не упала в обморок. Кроме того, ее сын Ратмир много времени проводит в компании няни вместо мамы. Недавно Решетова осознала, что ей необходима передышка. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

— С завтрашнего дня я хочу сделать перерыв в работе и полностью посвятить себя ребенку и себе самой. Слишком много всего происходит в моей жизни, и я совсем забыла о главном и стала ошибаться. Больше так не хочу. Мне нужен брейк, — объяснила модель.

Незадолго до внепланового отпуска Решетова решила разнообразить свою работу: она стала экспертом в программе «Ты — топ-модель» на телеканале ТНТ. Ее дебют в роли телеведущей был воспринят зрителями в штыки. Тогда на экс-избранницу Тимати обрушилась жесткая критика из-за недостатка опыта.